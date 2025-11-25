EE.UU. ejecuta sobrevuelo militar cercano a Venezuela tras designar terrorista al Cartel de los Soles

Sobrevuelo militar cerca Venezuela

B-52 escoltado por FA-18

Crece tensión tras designación

Segun informa ntn24, El despliegue aéreo estadounidense alcanzó uno de sus momentos más tensos este lunes.

La maniobra ocurrió horas después de que Washington designara al Cartel de los Soles como organización terrorista.

La operación aérea se convirtió en una señal visible de presión militar.

El sobrevuelo se produjo en un contexto de tensiones crecientes entre Caracas y Washington.

Recorrido cercano del bombardero en la costa

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista



El recorrido de las aeronaves comenzó al norte de Aruba y Curazao.

El B-52 tomó rumbo hacia Venezuela acompañado por FA-18.

La trayectoria lo llevó a pocos kilómetros de Paraguaná.

El desplazamiento siguió entre la franja continental y La Orchila.