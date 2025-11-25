EE.UU. ejecuta sobrevuelo militar cercano a Venezuela tras designar terrorista al Cartel de los Soles
Publicado el 11/24/2025 a las 21:51
- Sobrevuelo militar cerca Venezuela
- B-52 escoltado por FA-18
- Crece tensión tras designación
Segun informa ntn24, El despliegue aéreo estadounidense alcanzó uno de sus momentos más tensos este lunes.
La maniobra ocurrió horas después de que Washington designara al Cartel de los Soles como organización terrorista.
La operación aérea se convirtió en una señal visible de presión militar.
El sobrevuelo se produjo en un contexto de tensiones crecientes entre Caracas y Washington.
Recorrido cercano del bombardero en la costa
Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista https://t.co/Zaxpmiuxsg a través de @NTN24
— iGuaro 🇻🇪 (@YonnathanGuedez) November 25, 2025
El recorrido de las aeronaves comenzó al norte de Aruba y Curazao.
El B-52 tomó rumbo hacia Venezuela acompañado por FA-18.
La trayectoria lo llevó a pocos kilómetros de Paraguaná.
El desplazamiento siguió entre la franja continental y La Orchila.
Sobrevuelo B-52 Venezuela cerca de Maiquetía
75k+ people are tracking a B-52 Stratofortress with two F/A-18 Super Hornets just north of Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/qH9OpTZeo3
— Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2025
La tensión aumentó cuando se posicionaron cerca de Maiquetía.
El espacio aéreo venezolano lucía vacío durante la maniobra.
Más de 70 mil personas siguieron el vuelo en plataformas.
Las aeronaves estadounidenses dominaron el rastreo público.
Identificación de aeronaves y giro hacia el norte
El B-52 estuvo identificado como PAPPY11.
Los FA-18 aparecían como RHINO.
Al llegar a Margarita tomaron rumbo al norte.
Dos FA-18 siguieron operativos frente a Aruba y Curazao.
Movimientos militares adicionales en el Caribe
El sobrevuelo coincidió con actividad militar en Puerto Rico.
Reuters registró múltiples aeronaves en ejercicios.
La actividad simultánea alimentó especulación regional.
Las maniobras reforzaron la percepción de presión creciente.
Operaciones en preparación según fuentes estadounidenses
Reuters informó que EE.UU. prepara una nueva fase.
Cuatro funcionarios confirmaron posibles acciones.
No se conoce el momento exacto.
Tampoco se confirmó decisión final del presidente Trump.
Despliegues y tensión en aumento en la región
Los informes sobre movimientos inminentes han circulado por semanas.
La relación entre ambos gobiernos continúa deteriorándose.
Las maniobras se acercan cada vez más al espacio venezolano.
El episodio añadió un nivel adicional de incertidumbre regional.