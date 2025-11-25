Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » EE.UU. ejecuta sobrevuelo militar cercano a Venezuela tras designar terrorista al Cartel de los Soles

EE.UU. ejecuta sobrevuelo militar cercano a Venezuela tras designar terrorista al Cartel de los Soles

Sobrevuelo B-52 Venezuela marcó uno de los momentos más tensos en el Caribe, con aeronaves estadounidenses volando
Por 
2025-11-25T02:51:01+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/24/2025 a las 21:51

  • Sobrevuelo militar cerca Venezuela
  • B-52 escoltado por FA-18
  • Crece tensión tras designación

Segun informa ntn24, El despliegue aéreo estadounidense alcanzó uno de sus momentos más tensos este lunes.

La maniobra ocurrió horas después de que Washington designara al Cartel de los Soles como organización terrorista.

La operación aérea se convirtió en una señal visible de presión militar.

El sobrevuelo se produjo en un contexto de tensiones crecientes entre Caracas y Washington.

Recorrido cercano del bombardero en la costa


El recorrido de las aeronaves comenzó al norte de Aruba y Curazao.

El B-52 tomó rumbo hacia Venezuela acompañado por FA-18.

La trayectoria lo llevó a pocos kilómetros de Paraguaná.

El desplazamiento siguió entre la franja continental y La Orchila.

Sobrevuelo B-52 Venezuela cerca de Maiquetía


La tensión aumentó cuando se posicionaron cerca de Maiquetía.

El espacio aéreo venezolano lucía vacío durante la maniobra.

Más de 70 mil personas siguieron el vuelo en plataformas.

Las aeronaves estadounidenses dominaron el rastreo público.

Identificación de aeronaves y giro hacia el norte

Sobrevuelo militar, B-52 escoltado por FA-18, tensión MundoNOW
Sobrevuelo B-52 en Venezuela aumenta tensión regional FOTO: SHUTTERSTOCK

El B-52 estuvo identificado como PAPPY11.

Los FA-18 aparecían como RHINO.

Al llegar a Margarita tomaron rumbo al norte.

Dos FA-18 siguieron operativos frente a Aruba y Curazao.

Movimientos militares adicionales en el Caribe


El sobrevuelo coincidió con actividad militar en Puerto Rico.

Reuters registró múltiples aeronaves en ejercicios.

La actividad simultánea alimentó especulación regional.

Las maniobras reforzaron la percepción de presión creciente.

Operaciones en preparación según fuentes estadounidenses

Reuters informó que EE.UU. prepara una nueva fase.

Cuatro funcionarios confirmaron posibles acciones.

No se conoce el momento exacto.

Tampoco se confirmó decisión final del presidente Trump.

Despliegues y tensión en aumento en la región

Los informes sobre movimientos inminentes han circulado por semanas.

La relación entre ambos gobiernos continúa deteriorándose.

Las maniobras se acercan cada vez más al espacio venezolano.

El episodio añadió un nivel adicional de incertidumbre regional.

