“Entre 10 y 20 minutos después vi a Oropeza cargar su rifle estilo AR mientras corría hacia la casa”, declaró Wilson García y citó New York Post. La policía no dio declaraciones al respecto sobre esta versión de los hechos y al momento, se desconoce si hubo un reporte sobre la conducta de Oropeza antes del tiroteo.

¡BUSCÓ A LA POLICÍA Y NO OBTUVO APOYO! Uno de los sobrevivientes de la masacre en el condado de San Jacinto, identificado como Wilson García, habló sobre los momentos de angustia que vivió cuando su esposa e hijo, fueron atacados brutalmente por Francisco Oropeza. De acuerdo con las declaraciones, antes del tiroteo, contactó cinco veces a la policía para pedir ayuda.

¿Sabía sus intenciones?

Wilson García detalló que le advirtió a su esposa sobre Francisco Oropeza señalando que había cargado su rifle y que debía ingresar a la casa, por desgracia Sonia Guzmán no hizo caso de las advertencias de su esposo y le dijo que él nunca le dispararía debido a que era mujer. Poco después, fue la primera en recibir una bala por parte de su vecino.

“Le dije a mi esposa: ‘Entra. Este hombre ha cargado su arma'”, dijo García. “Mi esposa me dijo que entrara porque ‘no me disparará’. Yo soy mujer.'”, declaró el sobreviviente de la fatal masacre y citó New York Post. Desafortunadamente, Francisco Oropeza ingresó al porche y disparó a sangre fría a las personas que se encontraban en el interior.