Sobreviviente del tiroteo narra lo sucedido y expresa temor de regresar a la escuela

«Vi un cuerpo cubierto en el suelo y una mujer herida de bala en la pierna», dijo.

Nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, según las autoridades.

El tiroteo fue reportado a las 10:23 a.m., y el sospechoso se entregó a la policía.

Ariel Bowling says she doesn't feel safe going back to school.

“I just feel like you’re basically never safe anywhere … No matter if there’s cops in the school, there’s still no safety at all.” pic.twitter.com/Ov7OksFAHA

— TODAY (@TODAYshow) September 5, 2024