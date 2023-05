Francisco Oropesa, un ciudadano mexicano de 38 años, fue arrestado sin incidente cerca de Houston y a unos 32 kilómetros (20 millas) de su residencia en la comunidad rural de Cleveland, en donde las autoridades afirman que fue a la casa de al lado y baleó a sus vecinos con un fusil de asalto tipo AR la noche del viernes, después de que algunos de ellos le pidieran que se alejara si iba a estar disparando en su patio tan tarde porque no dejaba dormir a un bebé.

Sobreviviente masacre Francisco Oropesa: “ME SENTÍA AMENAZADO”

De inmediato se entrevistó a uno de los que sobrevivieron al ataque, Wilson García, papá del menor asesinado y así reaccionó ante la noticia de la detención del mexicano acusado de la Masacre en Texas, con la muerte de cinco hondureños y ante una búsqueda de al menos cuatro días tras él.

"Al escuchar y confirmarme que era la persona que andaban buscando, fue como su me hubieran sacado una piedra, a pesar de mi pérdida, porque todavía me sentía amenazado, póngale que ahorita yo no salgo ni a las tiendas, por lo mismo porque siento el temor que esta persona podría tomar represalias todavía hacia a mí porque andaba libre".