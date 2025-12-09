¿Esperas que la economía mejore en EE.UU.? Te sorprenderá lo que opina la gente

La confianza del consumidor subió ligeramente en diciembre.

Los jóvenes impulsaron las mejoras en expectativas financieras.

Aun así, la situación económica sigue debajo de niveles del año pasado.

La encuesta de la Universidad de Michigan mostró un leve avance en el sentimiento del consumidor durante diciembre.

Aunque las condiciones actuales permanecen estables, las expectativas mejoraron gracias a un aumento en la percepción financiera personal entre grupos jóvenes.

Sin embargo, el indicador general se mantiene muy por debajo del año pasado, reflejando el impacto sostenido de precios altos y preocupaciones laborales. La economía sigue generando opiniones divididas entre optimismo moderado y cautela.

Situación económica: un repunte liderado por consumidores jóvenes

El informe reveló un aumento del 13% en expectativas financieras personales, con mejoras visibles en diferentes edades, niveles de ingresos, educación y afiliación política.

No obstante, la lectura sigue 12% por debajo del inicio del año.

En el mercado laboral, aunque hay un ligero avance, la percepción continúa siendo “desalentadora”. Los consumidores, según los datos, siguen sintiendo la presión del costo de vida.