¿Esperas que la economía mejore en EE.UU.? Te sorprenderá lo que opina la gente
Publicado el 12/09/2025 a las 16:36
- La confianza del consumidor subió ligeramente en diciembre.
- Los jóvenes impulsaron las mejoras en expectativas financieras.
- Aun así, la situación económica sigue debajo de niveles del año pasado.
La encuesta de la Universidad de Michigan mostró un leve avance en el sentimiento del consumidor durante diciembre.
Aunque las condiciones actuales permanecen estables, las expectativas mejoraron gracias a un aumento en la percepción financiera personal entre grupos jóvenes.
Sin embargo, el indicador general se mantiene muy por debajo del año pasado, reflejando el impacto sostenido de precios altos y preocupaciones laborales. La economía sigue generando opiniones divididas entre optimismo moderado y cautela.
Situación económica: un repunte liderado por consumidores jóvenes
El informe reveló un aumento del 13% en expectativas financieras personales, con mejoras visibles en diferentes edades, niveles de ingresos, educación y afiliación política.
No obstante, la lectura sigue 12% por debajo del inicio del año.
En el mercado laboral, aunque hay un ligero avance, la percepción continúa siendo “desalentadora”. Los consumidores, según los datos, siguen sintiendo la presión del costo de vida.
Economía de Estados Unidos: señales mixtas de recuperación
La economía de Estados Unidos muestra mejoras modestas respecto a noviembre, pero el tono general sigue siendo de cautela.
La directora Joanne Hsu subrayó que los consumidores siguen “citando la carga de los altos precios”, mientras que la confianza en el futuro avanza lentamente.
La analista Elizabeth Renter, economista senior de NerdWallet, también destacó que el pequeño repunte se debe parcialmente a la reapertura del gobierno federal, aunque aclaró que el nivel de confianza permanece casi 30% por debajo del año pasado.
Confianza del consumidor ¿Qué opina la gente sobre la economía?
Las expectativas sobre inflación mejoraron ligeramente, lo que aporta un tono más optimista al cierre del año. Además, una encuesta de NerdWallet señala que 63% de los estadounidenses cree que 2026 será financieramente mejor que 2025.
Aun así, muchas personas dudan de su capacidad para enfrentar una recesión o pérdida de ingresos, lo que muestra la fragilidad del ánimo económico pese al optimismo moderado.
Cómo está afectando la situación economica del país a los hispanos
Los hispanos enfrentan mayor vulnerabilidad ante cambios laborales porque trabajan en sectores sensibles a fluctuaciones económicas.
La economía sigue siendo un tema frustrante para muchos, pero una nueva encuesta muestra que 50% de latinos entrevistados son optimistas sobre su futuro financiero. @AndreaLinaresTV @liligil #FoxNoticias #FoxNews #economy #latinos #finances pic.twitter.com/6c3Mnyn3lG
Por eso, las variaciones en la confianza del consumidor influyen directamente en decisiones como ahorrar, reducir gastos o buscar nuevas oportunidades laborales.
Además, el costo de vida afecta de manera más pronunciada a familias con ingresos variables o trabajos por contrato.
Qué sigue
El rumbo de la situación económica dependerá del comportamiento de los precios, el empleo y la política fiscal durante 2025.
La confianza del consumidor será un indicador clave para anticipar si el país entrará en una fase de recuperación sostenida o si persistirá la cautela entre los hogares.