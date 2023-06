Una ola de sismos se hacen presentes en pleno domingo del Día del Padre en México, donde los ciudadanos han sentido como la tierra se mueve en este fin de semana. Los temblores han sido reportado en distintas partes del país mexicano, por lo que las autoridades comenzaron con las investigaciones correspondientes, donde mencionaron que no hubo daños.

Siendo las 4:04 dela madrugada del domingo se registró otro temblor siendo el quinto en cuestión de unos cuantos minutos en México. Este fue de 4.3 grados al sureste de Crucecita, por lo que muchos residentes no podían creer lo que estaba pasando en ese momento.

Recomendaciones ante sismos

Si vives en una zona sísmica, es vital que te mantengas informado acerca de las salidas de emergencia en los edificios y los protocolos recomendados por las autoridades para evitar el riesgo de lesiones graves por derrumbes ya sea dentro o fuera de casa.

Es natural que sientas temor cuando ocurre un terremoto, pero considera que las intensidades no suelen ser demasiado fuertes; esto no quiere decir que no debas tomar precauciones, pero sí es necesario que mantengas la calma en todo momento, ya que esto podría evitar aglomeraciones y las posibles consecuencias que estas puedan traer. Archivado como: Sismos Día del Padre