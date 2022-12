A su vez, el 17 de este mismo mes, otro temblor golpeó al estado de Texas, esta vez con magnitud de 5.4, que fue catalogado como el cuarto con mayor fuerza en la historia de la entidad, sin embargo, no se reportaron víctimas, pero varias personas reportaron a través de las redes sociales que lo sintieron.

¿HAY VÍCTIMAS?

Hasta el momento las autoridades no han reportado personas heridas o muertas por este movimiento telúrico, así como tampoco daños de consideración a la infraestructura de la ciudad, sin embargo, se mantienen al pendiente por si se llega a requerir el aviso a la gente de otro temblor o de las réplicas.

Asimismo las autoridades recomiendan a la población atender solamente la información oficial y no caer en pánico, pues es importante saber reaccionar con tranquilidad para no caer en errores que después puedan costar vidas. Por el momento no hay otra indicación de los expertos en este tipo de fenómeno naturales. Archivado como: Sismo Chile