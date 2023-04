USGS marcó el epicentro del terremoto a unas tres millas al este-sureste de Carney, Oklahoma a las 3:57 a.m. Durante las próximas horas se esperan más detalles por parte de las autoridades, hasta el momento de la redacción de esta nota no se registra saldo mortal o heridos.

El sismo registrado en Estados Unidos, surge tan solo unas horas de que fuerte sismo sacudiera Panamá

El sismo registrado en Estados Unidos, surge tan solo unas horas después de que The Associated Press reportara un fuerte sismo que sacudiera el Pacífico de Panamá y, aunque no ocasionó daños en infraestructura ni personas lesionadas, la intensidad en que se sintió la sacudida provocó que gente asustada saliera a las calles o que la mercadería de supermercados cayera de los estantes al suelo.

El sismo de 6,3 de magnitud tuvo lugar a las 5:18 de la tarde hora local (22:18 GMT), a 71 kilométros al sur de la Isla Boca Chica, en el llamado Golfo de Chiriquí, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de 13 kilómetros.