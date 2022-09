Un sismo se registró este martes en Baja California, México

La magnitud fue registrada por el Servicio Sismológico Nacional

La profundidad del mismo fue de cuatro kilómetros

La tierra se movió y un sismo sacudió Baja California Sur, en México según reportes de medios de comunicación como Azteca, cuya información difundió que el Servicio Meteorológico Nacional estableció 4.5 grados de magnitud del movimiento telúrico que sorprendió a habitantes de dicho estado en plena mañana de martes.

Aparentemente, el terremoto se identificó a 82 kilómetros al norte de la localidad conocida como Santa Rosalía, en Baja California Sur al filo de las 9 de la mañana con 31 minutos; las autoridades establecieron un protocolo de revisión para identificar posibles daños a estructuras y viviendas por el sismo.

Sismo sacude Baja California Sur

Según datos del portal Azteca, la alerta sísmica en la ciudad de México no fue activada por el sismo en Baja California Sur esta mañana pues además de que la magnitud no superó los niveles de energía permitidos, pero más importante, es que dicho estado norteño en el que ocurrió no tiene sensores que identifican el movimiento telúrico.

La información apunta que el Sistema de Alerta Sísmica de México cuenta con sensores que se reportan en regiones con terremotos constantes como la Placa de Cocos, así como el Eje Neovolcánico Transversal de estados como Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Puebla.