Sismo provincia Mendoza Argentina: ¿Fue perceptible?

En redes sociales, surgieron los relatos de como se vivió el sismo en la zona del epicentro y sus alrededores. Al igual, el medio argentino Mendoza Today, detalló que “los vecinos de distintas localidades del Gran Mendoza sintieron el movimiento y las autoridades realizan un relevamiento”, de acuerdo con las fuentes de Defensa Civil.

“Yo pensé que estaba soñando. Me levanté corriendo en mi casa y mi mamá dormida me decía: ‘QUE PASA, QUE PASA’, y yo no sabía qué pasaba jajajaja. Solo siento temblores cuando duermo”, “El temblor me encontró en el peor lugar para responder de urgencia”, declararon algunos internautas en redes sociales. Archivado como: Sismo provincia Mendoza Argentina