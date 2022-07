De acuerdo los reportes preliminares de las autoridades de ese país, hasta el momento no se han anunciado personas muertas o heridas por el movimiento telúrico, así como tampoco daños en la infraestructura de los edificios de las ciudades en donde se sintió el poderoso temblor en el país de Nicaragua, en América.

¿CUÁNTAS VÍCTIMAS HUBO?

Al menos cuatro personas perdieron la vida, en su mayoría por el derrumbe de estructuras, incluyendo una golpeada por las placas de concreto de su casa en una aldea de Abra, donde al menos 25 más resultaron heridas. En la provincia de Benguet, un trabajador murió aplastado por un pequeño edificio en obras que se vino abajo en la región montañosa de La Trinidad.

Muchas viviendas y edificios tenían grietas en las paredes, incluyendo algunos que se vinieron abajo en Abra, a donde el presidente Ferdinand Marcos Jr., que asumió el cargo hace menos de un mes, tenía previsto viajar el jueves para reunirse con afectados y funcionarios. “Fue el sismo más fuerte que he sentido y pensé que el suelo se iba a abrir”, dijo Brillantes en entrevista telefónica con The Associated Press. Archivado como: Sismo Nicaragua