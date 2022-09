Tsunami ¿ocurre en la costa de Colima?

Mientras otros países aledaños a México descartaron afectaciones tras alerta de tsunami por el sismo de este 19 de septiembre, en la nación azteca continúa la activación de la misma, justo cuando se pueden ver supuestos videos de cómo el agua comienza a salir de la playa e invadir zonas de ciudad en Manzanillo, Colima.

“Ojalá toda la gente en Manzanillo estén bien y manténganse a salvo por favor”, “Yo estoy en Manzanillo y no hay nada de tsunami”, “No manches eso fue ayer que se inundó por la tormenta tropical no desinformar ni creas pánico”, “un incremento en el movimiento del mar no es un tsunami”, “Pues yo vivo por Tecomán Colima cerca de la costa y no hay alerta de tsunami”, desmintieron varias personas los videos filtrados.