De acuerdo con los primeros reportes se dijo que un terremoto de magnitud 7,2 provocó un aviso de tsunami en el norte de Alaska, según indicaron las autoridades el pasado sábado 15 de julio por la noche, indicó la agencia de noticias de The Associated Press.

El movimiento telúrico se logró sentir en diferentes partes del estado

De acuerdo con la información proporcionada por The Associated Press, se dijo que el sismo se sintió en las Islas Aleutianas, la Península de Alaska y las regiones de la Ensenada de Cook, según el Centro de Terremotos de Alaska, pero hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o fallecidas.

En Kodiak, Alaska, las sirenas alertaron de un posible tsunami e hicieron que la gente acudiera a los refugios por la noche, según The Associated Press esto fue confirmado a través de un video publicado en los distintos medios sociales.