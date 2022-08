Registran sismo de magnitud 5,5 frente a las costas de Ecuador

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que muy temprano este domingo un sismo de magnitud 5,5 azotó frente a las costas de Ecuador, específicamente en la provincia de Manabí, pero que no requirió que las autoridades emitieran una alerta de tsunami .

A pesar de intenso sismo y de las réplicas que generó, no se requirió una alerta de tsunami. Las autoridades locales tampoco han reportado víctimas que lamentar o daños materiales importantes, pero se mantienen atentos a otros movimiento que se puedan registrar.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Recuerde siempre que cuando haya un terremoto debe alejarse de muebles, lámparas o ventanas que se puedan romper o caer. Lo más importante es resguardarse, así que agáchese y cúbrase. Si está dentro de una edificación no utilice los ascensores, mejor vaya por las escaleras. Si está en la calle, aléjese de edificios y postes eléctricos.

Utilice los brazos para proteger su cabeza y no camine descalzo, ya que podría lastimarse con algún objeto cortante. Use siempre linternas, no velas ni fósforos. Para más información, revise la guía sobre qué hacer en caso de sismos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile.