De acuerdo con los recientes reportes, el temblor sacudió el estado de California sorprendiendo a sus residentes en pleno Año Nuevo, según los informes es momento en que no se han reportado daños tanto materiales como pérdidas humanas, solo fue el tremendo susto que se llevaron los estadounidenses.

Recientemente se ha reportado la presencia de un sismo de magnitud 5.4 que sorprendió a miles de habitantes de EEUU durante el primer día de este 2023. No todos recibieron el Año Nuevo con gran alegría, pues para muchas personas el dar la bienvenida a este año resultó de manera severa.

Sismo California magnitud 5.4. Un hecho alarmante para habitantes de EEUU se dio a conocer de manera reciente, durante los artículos de MundoNow hemos sido testigos de muchos hechos catastróficos causados por severos huracanes, tormentas, temblores y esta no es la excepción. Nuevamente tiembla la tierra y dan a conocer que lugares salieron afectados.

El sismo se produjo a las 10:35 horas del domingo 1 de enero a unos 14 kilómetros (9 millas) al sureste de Rio Dell, en el condado Humboldt, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Un despachador de la oficina del sheriff del lugar, dijo que hasta el momento no había reportes de heridos o daños causados por la sacudida del domingo.

Cabe recordar que esta no es la primera vez en que un temblor hace presencia en dicha localidad de California, pues recordemos que el pasado 20 de diciembre se registró un sismo de magnitud 6.4 siendo el Rio Dell el epicentro del mismo, en esa ocasión el movimiento telúrico dejó a dos personas sin vida.

El temblor de magnitud 6.4 dejó varias personas muertas en EEUU

Razón por la que el temblor de este domingo 1 de enero puso en alerta a los habitantes del condado Humboldt, luego de que el fuerte sismo del 20 de diciembre también terminara desprendiendo varias viviendas y ocasionando que los sistemas de agua y electricidad se vieran dañados. No se reportaron heridos inmediatamente, pero con el paso del tiempo dieron a conocer que personas perdieron la vida, según lo apuntó el medio de Abc7.

El Servicio Geológico de Estados Unidos y The Associated Press señalaron que durante el movimiento telúrico ocurrido durante Año Nuevo no hubo personas que resultaran lesionadas hasta el momento, tampoco se informó sobre daños en las infraestructuras tal como se esperaba luego de haber sido sacudidos terriblemente el pasado mes de diciembre.