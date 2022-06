Sismo de magnitud 4.5 sacude en Georgia en medio de la madrugada

Este sábado, 18 de junio, cuando aún no salía el sol, se registró un terremoto de magnitud 4.5 cerca de Statesboro, en Georgia, indicó en un informe preliminar el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Sin embargo, minutos más tarde los expertos ajustaron sus cálculos.

En vista de que el sismo ocurrió hace apenas unos minutos y en horas de la madrugada, es probable que los informes sobre daños surjan conforme transcurra la mañana de este sábado. Sin embargo, por el momento, las autoridades locales no han reportado ninguna víctima.

Cientos de personas se despertaron en medio de la noche

El intenso sismo en Georgia en medio de la madrugada despertó a cientos de residentes que corrieron a las redes sociales para contar su experiencia. Muchos internautas manifestaron que el movimiento generó un ruido estruendoso que rompió el silencio de la noche y alarmó a la comunidad.

“Swainsboro, GA lo sintió. Me espantó. Creo que lo que me atrapó fue ESCUCHAR ese estruendo. Estaba sentada aquí en mi escritorio. Sentimos muchos terremotos mientras vivíamos en Japón, esto me llenó de miedo por el recuerdo del último que sucedió mientras estábamos allí. ¡Es algo que nunca olvidarás!”, apuntó Angela Marie Grant Giles.