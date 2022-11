Por su parte, en Los Ángeles, que se encuentra a 16 millas de distancia del epicentro, el sismo probablemente no se sintió. Hasta el momento, usuarios de redes sociales no se ha mencionado incidente alguno luego de que se reportara este temblor (Archivado como: Sismo en Los Ángeles, California, en pleno sábado).

Un usuario de la red sociale Twitter comentó que el sismo de 2.7 de magnitud se sintió cerca de un antiguo campo de plataforma petrolera en Carson, California, y que no le sorprendería que sea una señal de advertencia: “Tal vez si suceden algunos más y probablemente de mayor magnitud. ¡Los informes locales se sintieron más fuertes! Si es así, sabemos que las agencias rebajan el informe de sismos, así que diré 3.0-3.3”.

Sismo de 6,1 remece noroeste de México

Un sismo de 6,1 grados de magnitud sacudió este viernes el Golfo de California, en el noroeste de México, y se sintió en al menos tres estados sin que se reporten hasta el momento daños ni heridos. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro se ubicó a unos 80 kilómetros al sur-suroeste del poblado de Bahía de Kino, en el municipio de Hermosillo, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones en los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur donde se percibió el sismo, ni variaciones notables en los niveles del mar. El temblor ocurrió alrededor de las 3 de la mañana (0900 GMT). En las redes sociales los habitantes de la región reportaron que el sismo se sintió muy fuerte y a algunos incluso los despertó, de acuerdo con información de The Associated Press.