El número de muertos por un poderoso sismo en China aumenta a 65

El sismo causó fuertes deslaves en varias zonas

Por su parte, la ciudad Chengdu mantiene confinamiento pese a un sismo letal

Las autoridades de la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, mantuvieron a sus 21 millones de habitantes bajo un estricto confinamiento contra el COVID-19 a pesar del potente sismo que causó al menos 65 fallecidos en zonas periféricas.

Las imágenes que circulaban por internet el martes mostraron como los operarios, vestidos con trajes de protección enterizos, impedían que los residentes en los edificios de departamentos saliesen por las puertas cerradas de un vestíbulo luego del terremoto de magnitud 6,8 registrado el lunes en la provincia de Sichuan, a la que pertenece la ciudad.

Los edificios en Chengdu y en otras partes del oeste de China se remecieron por el temblor, pero en la ciudad no se reportaron daños. El sismo afectó una zona montañosa del condado de Luding, que se ubica al borde de la Meseta Tibetana, a unos 200 kilómetros (125 millas) de Chengdu, en una zona donde se encuentran dos placas tectónicas.

Pese a que no se han registrado más que un puñado de positivos al coronavirus, el confinamiento de Chengdu es el más severo en China impuesto en el país desde el de Shanghái durante el verano, que causó inusuales protestas tanto en persona como en internet, reseñó The Associated Press.