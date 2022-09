Un ​​sismo de magnitud 5,4 sacudió las islas griegas

Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos

Grecia se encuentra en una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo

Las autoridades griegas dicen que un terremoto con una magnitud preliminar de 5,4 sacudió las islas occidentales de Zakynthos y Cefalonia, pero hasta el momento no se han reportado daños ni heridos, de acuerdo con información reseñada por la agencia The Associated Press.

El Instituto Geodinámico de Atenas dijo que el temblor submarino ocurrió a las 10:36 a. m. (07:36 GMT) a unos 57 kilómetros (35 millas) al suroeste de Lixouri en Cefalonia, en el Mar Jónico. Se sintió en gran parte del oeste de Grecia.

El Servicio de Bomberos dijo que no tenía informes de daños o heridos por el sismo. La región es una de las más propensas a los terremotos en Grecia, que a su vez se encuentra en una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo.

Pero después de los destructivos terremotos del siglo XX, los edificios en las islas Jónicas se construyen utilizando estrictas medidas de seguridad sísmica. Si bien los terremotos en Grecia son comunes, los daños severos y las muertes no lo son. En 1999, un terremoto cerca de Atenas mató a 143 personas.