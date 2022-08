¿Qué hacer en caso de un terremoto?

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía sobre qué hacer en caso de sismos. Estos son algunos de los aspectos que debe considerar si llega a presenciar uno: aléjese de muebles, lámparas o ventanas que se puedan romper. Agáchese y cúbrase, lo más importante es resguardarse.

Use las escaleras si está dentro de una edificación. Si estás en la calle, aléjese de edificios y postes eléctricos. Proteja su cabeza con los brazos y no camine descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Use siempre linternas, no velas ni fósforos.