De acuerdo con los primeros reportes, un sismo de magnitud 4.2 se hizo presente en las playas populares de Puerto Vallarta, hasta el momento en que se redactó esta nota no se reportaron daños materiales ni personas heridas tras el movimiento telúrico producido este martes 18 de abril.

Los trágicos momentos continúan haciendo presencia durante este cuarto mes del 2023, ahora, se ha reportado la presencia de un movimiento telúrico que sorprendió a quienes habitan en Puerto Vallarta, Jalisco. A pesar de que no fue de gran magnitud, el temor estuvo presente en los ciudadanos.

Sismo en Puerto Vallarta. Un hecho alarmante para habitantes en México se dio a conocer de manera reciente, durante ese mes hemos sido testigos de muchos hechos catastróficos causados por severos huracanes o severas tormentas y esta no es la excepción. Nuevamente tiembla la tierra y dan a conocer que lugares salieron afectados.

A través del medio citado se dio a conocer que el temblor no se sintió de manera fuerte, sino que este fue como un pequeño 'mareo' para los habitantes de la zona. Es momento en que Protección Civil no ha hecho el reporte de daños tanto materiales como humanas así como pérdidas vitales.

El sismo en Puerto Vallarta no dejó daños de ningún tipo

Pero estos no fueron los únicos, pues previo a los dos sismos mencionados anteriormente, el pasado 3 de abril la tierra tembló en las playas de Puerto Vallarta con un temblor de magnitud 4.2, el epicentro de este se ubicó a 328 kilómetros al suroeste de la ciudad y ocurrió alrededor de las 21:20 horas, tampoco se registraron daños de ningún tipo, detalló el medio previamente citado.

Lo recomendado por hacer durante un sismo es: Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad; Alejarse de objetos que puedan caer y de ventanas; Después del sismo revisar su casa; Utilizar el teléfono sólo en caso de emergencia; No encender cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas y lo más importante mantenerse informado para no propagar rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.