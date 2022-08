El Sistema integral de alertamiento (SiiNA), una alerta sísmica temprana conectada a la red Sasmex, detalló que el temblor no ameritó una alerta “porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”, según el informe del medio local Milenio.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía sobre qué hacer en caso de sismos. Estos son algunos de los aspectos que debe considerar si llega a presenciar uno: aléjese de muebles, lámparas o ventanas que se puedan romper. Agáchese y cúbrase, lo más importante es resguardarse.

Use las escaleras si está dentro de una edificación. Si estás en la calle, aléjese de edificios y postes eléctricos. Proteja su cabeza con los brazos y no camine descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo. Use siempre linternas, no velas ni fósforos.