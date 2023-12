Sismo en Bangladesh deja 80 heridos en fábrica de confección

Sismo en Bangladesh toma por sorpresa.

Reportan 80 heridos en fábrica.

Evacuación caótica de forma inmediata.

Un fuerte sismo sacudió Bangladesh este sábado por la mañana, generando temblores que se sintieron en todo el país.

Los informes fueron dados a conocer a primeras instancias por The Associated Press, en donde no se habían reportado heridos hasta ese momento.

Sin embargo, aunque los informes iniciales no reportaron daños, una posterior actualización de CNN reveló nuevas actualizaciones sobre este fenómeno natural.

Se dio a conocer que un total de 80 personas resultaron heridas en una fábrica de confección ubicada en Chauddagram, cerca del epicentro del sismo.

Impacto del Sismo en Bangladesh

El temblor, con una magnitud de 5,5, tuvo su epicentro a 8 kilómetros al este de Ramganj, en el sureste de Bangladesh, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La sacudida, que ocurrió a las 9:35 de la mañana, generó pánico entre los habitantes de la capital, Daca, y otras partes del país.

Fueron bastantes personas quienes compartieron sus experiencias en las redes sociales, asegurando que la sensación fue bastante densa.

Bangladesh ha experimentado varios sismos en lo que va del año, incluyendo uno en la frontera con el noreste de la India en agosto.