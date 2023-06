Sismo magnitud 6.2 Filipinas. En los últimos días hemos sido conocedores de los constantes movimientos de la tierra y esta no es la excepción. Se vuelve a registrar en sismo y ahora es en Filipinas donde se logró sentir el temblor, confirman la zona que fue afectada y revelan todos los detalles.

Sismo de magnitud 6.2 se hace presente en Filipinas

Un profundo sismo sacudió durante le madrugada de este jueves 15 de junio gran parte de Filipinas, el movimiento se produjo al suroeste de la capital, Manila, pero hasta el momento de la redacción de esta nota no se reportaron grandes daños o víctimas de inmediato, detalló The Associated Press.

El terremoto matinal de magnitud 6,2 se registró cerca de Hukay, a unos 120 kilómetros (75 millas) de la superficie, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Normalmente, los sismos profundos se sienten mucho pero tienen menos posibilidades de causar daños importantes. Hukay está a unos 140 kms (87 millas) de Manila. Archivado como: Sismo magnitud 6.2 Filipinas.