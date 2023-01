Dan los detalles del movimiento

Otro terremoto de 6.1 grados se reportó este mismo miércoles

El país sufre constantes sismos

¡Sismos azotan país! Un fuerte sismo estremeció el miércoles el este de Indonesia y el sur de Filipinas, poco después de que otro movimiento de 6.1 grados se registrara en la región. Algunos vecinos trataron de huir de sus casas en la localidad indonesia de Tobelo, en la provincia de Maluku del Norte.

El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro a 48 kilómetros de profundidad (30 millas) bajo el mar, 154 kilómetros (94 millas) al noroeste de Tobelo. De acuerdo con The Associated Press, no se emitieron alertas de tsunami ni reportes inmediatos de daños.

Las personas huyeron de sus casas

Algunas personas huyeron de sus casas cuando tembló el piso, dijo Pius Ohoiwutun, vecino de Tobelo. “Sentí algo de oscilación y las lámparas también se movieron”, dijo. El temblor submarino también se sintió en varias provincias y ciudades en el sur de Filipinas, pero no había reportes inmediatos de daños o heridos.

La Agencia indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica no emitió alerta de tsunami, de acuerdo con The Associated Press. Los dos archipiélagos se encuentran en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas en torno a la Cuenca del Pacífico donde hay frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.