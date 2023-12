Reportan potenten sismo de 5.1 en Turquía

Sismo desata caos repentino en Turquía.

Noroeste turco estremece con temblores.

Impacto del sismo: ¿daños visibles?

Un sismo moderadamente fuerte sacudió el noroeste de Turquía el lunes.

El sismo provocó que la población saliera a las calles aterrorizada.

Al momento de la redacción de esta nota, no había reportes de heridos o daños, según The Associated Press.

El sismo de magnitud 5,1 tuvo su epicentro en el Mar de Mármara, frente a la ciudad de Gemlik, en la provincia de Bursa.

Se sintió en otras regiones

Lo anterior fue inforamdo por la agencia de gestión de desastres AFAD.

Se registró a las 10:42 hora local (07:42 GMT), a una profundidad de unos 9 kilómetros (5,6 millas).

La televisión HaberTurk indicó que el terremoto se sintió en Estambul y otras regiones cercanas.

En estas regiones, la gente abandonó sus hogares y oficinas por miedo.