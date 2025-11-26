Sismo de 4.6 sacude el Kilauea tras un nuevo episodio eruptivo en Hawái
Publicado el 11/26/2025 a las 11:47
- Sismo de 4.6 sacude Hawái
- Lava expulsada nueve horas
- USGS mantiene vigilancia
Un sismo de magnitud 4.6 fue registrado en el volcán Kilauea, en Hawái, minutos antes de la medianoche de este miércoles 26 de noviembre, generando preocupación entre residentes y autoridades locales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el epicentro se ubicó en el flanco sur del volcán, una zona donde suelen concentrarse movimientos vinculados a la actividad interna del Kilauea.
A pesar de la fuerza del temblor, los especialistas anticipan pocos o ningún daño estructural debido a la profundidad y ubicación del movimiento telúrico.
El evento ocurrió justo después de que concluyera el episodio eruptivo número 37 del volcán, que se extendió por más de nueve horas de emisión continua de lava.
Sismo ocurre tras más de nueve horas de actividad volcánica
Según los reportes oficiales, la erupción presentó sostenidos chorros de lava expulsados al aire, un fenómeno común en las fases más activas del Kilauea.
Estas fuentes de lava alcanzaron varios metros de altura, lo que mantuvo vigilantes a los equipos de monitoreo que registraron variaciones en la presión interna del volcán.
El USGS señaló que la actividad eruptiva había comenzado alrededor de las 2:30 p.m. del martes, cuando se detectaron primeras señales de incremento térmico y movimiento del magma.
Concluida la erupción, el sismo fue interpretado como parte del reajuste subterráneo habitual tras largos periodos de actividad volcánica.
Kilauea, uno de los volcanes más activos del planeta
El Kilauea es considerado uno de los volcanes más activos del mundo y ha mantenido una secuencia de erupciones frecuentes desde diciembre de 2024.
Los episodios han variado en intensidad, pero varios de ellos han incluido fuentes de lava prolongadas similares a las del reciente evento.
Los expertos aseguran que esta recurrencia eruptiva no es inusual en la geología del volcán, conocido por su comportamiento dinámico.
Sin embargo, la combinación de erupciones y sismos suele activar protocolos de monitoreo intensivo para prevenir riesgos a comunidades cercanas.
Autoridades mantienen vigilancia ante nuevas señales de actividad
El USGS continúa evaluando posibles cambios en el sistema volcánico para determinar si podrían ocurrir nuevos episodios eruptivos en las próximas horas o días.
Aunque no se han reportado daños significativos, las autoridades recomiendan a residentes permanecer atentos a actualizaciones oficiales debido a la naturaleza impredecible del volcán.
El organismo también recordó que movimientos sísmicos posteriores a erupciones pueden continuar mientras se estabilizan las estructuras internas del Kilauea.
Por ahora, el evento se mantiene como parte del ciclo activo del volcán, cuya vigilancia permanece en nivel reforzado, detalló ‘Fox News‘.