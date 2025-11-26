Sismo de 4.6 sacude el Kilauea tras un nuevo episodio eruptivo en Hawái

Sismo de 4.6 sacude Hawái

Lava expulsada nueve horas

USGS mantiene vigilancia

Un sismo de magnitud 4.6 fue registrado en el volcán Kilauea, en Hawái, minutos antes de la medianoche de este miércoles 26 de noviembre, generando preocupación entre residentes y autoridades locales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el epicentro se ubicó en el flanco sur del volcán, una zona donde suelen concentrarse movimientos vinculados a la actividad interna del Kilauea.

A pesar de la fuerza del temblor, los especialistas anticipan pocos o ningún daño estructural debido a la profundidad y ubicación del movimiento telúrico.

El evento ocurrió justo después de que concluyera el episodio eruptivo número 37 del volcán, que se extendió por más de nueve horas de emisión continua de lava.

Sismo ocurre tras más de nueve horas de actividad volcánica

Según los reportes oficiales, la erupción presentó sostenidos chorros de lava expulsados al aire, un fenómeno común en las fases más activas del Kilauea.

Estas fuentes de lava alcanzaron varios metros de altura, lo que mantuvo vigilantes a los equipos de monitoreo que registraron variaciones en la presión interna del volcán.

El USGS señaló que la actividad eruptiva había comenzado alrededor de las 2:30 p.m. del martes, cuando se detectaron primeras señales de incremento térmico y movimiento del magma.

Concluida la erupción, el sismo fue interpretado como parte del reajuste subterráneo habitual tras largos periodos de actividad volcánica.