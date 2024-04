Sismo sacude a California este fin de semana

Revelan detalles del movimiento telúrico

🌎 Earthquake Alert: 3.8 magnitude earthquake strikes near Borrego Springs, not far from Coachella music festival – CBS News https://t.co/KbJsHNnuD3 #Breaking #BreakingNews #Earthquake — Alerts On 𝕏 (@AlertsOnX) April 13, 2024

El epicentro se ubicó aproximadamente a 20 millas al sureste de Coachella, y golpeó a una profundidad de alrededor de 11 kilómetros, según los datos proporcionados por el USGS.

A pesar de la magnitud del temblor, no se recibieron llamadas reportando ningún problema en el Departamento del Sheriff del condado de Riverside, según The Associated Press.

Afortunadamente, no se registraron daños ni heridos, así lo dieron a conocer las autoridades que rápidamente comenzaron con las investigaciones.

Este incidente, aunque leve, sirve como recordatorio de la constante actividad sísmica en la región, donde la precaución y la preparación son fundamentales para mantener la seguridad de los residentes y visitantes.