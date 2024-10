Sismo sacude el norte de California en sábado

Un terremoto de magnitud preliminar 3,6 estremeció el condado de Lassen en el norte de California el sábado por la mañana, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo, registrado a las 11:48 a.m., tuvo su epicentro a unas 6,5 millas al norte de Susanville, una localidad ubicada en el noreste de California.

Según el USGS, el epicentro se situó a 103,7 millas al norte-noroeste de Carson City, en el vecino estado de Nevada.

Los residentes de Susanville y comunidades cercanas informaron haber sentido una breve sacudida, pero hasta el momento no se reportan daños significativos ni heridos.

