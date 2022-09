Se sacude la Tierra en las primeras horas de hoy

Por segundo día consecutivo, se registra sismo en California

Un temblor de 3.0 grados de magnitud azota la costa de Los Ángeles

¡Qué susto!. En las primeras horas de hoy, y por segundo día consecutivo, se registra sismo en California, ahora de 3.0 grados de magnitud en la costa de Los Ängeles, de acuerdo con información del portal KTLA, que retomó el reporte proporcionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Se aseguró que hasta el momento no se han reportado daños, aunque las reacciones en redes sociales, principalmente en Twitter, no se hicieron esperar. Por su parte, la cuenta del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, por medio de sus redes sociales, reveló que el personal de operaciones del aeropuerto estaba revisando las instalaciones luego del sismo que se reportó esta mañana cerca de Manhattan Beach: “Las operaciones del aeropuerto siguen siendo normales y los vuelos no se ven afectados por la FAA”.

El sismo ocurrió poco después de las 6 de la mañana

Según reportes del portal Volcano Discovery, con información del USGS, este temblor ocurrió cerca de Redondo Beach, condado de Los Ángeles, California, a las 6:11 am hora local a una profundidad superficial de 7.3 millas. La magnitud exacta y el epicentro, así como la profundidad del terremoto, podrían revisarse en las próximas horas o minutos a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos o cuando otras agencias emitan su informe.

Su servicio de monitoreo identificó un segundo informe del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) que enumeró el terremoto en una magnitud de 2.9. Una tercera agencia, la red de sismógrafos ciudadanos de RaspberryShake, informó el mismo terremoto de magnitud 3,0.