Por el momento, el reporte que se tiene es de saldo blanco, no hay informes de personas muertas o heridas, ni de daños en la infraestructura, por lo que estarán atentos si se recibe alguna llamada para socorrer a la población y piden mantener los canales abiertos de comunicación para ofrecer detalles sobre alguna contingencia. Archivado como: Sismo Baja California

Sismo Baja California: ¿QUÉ HACER EN UN TERREMOTO?

Las autoridades recomiendan que tanto empresas como entidades gubernamentales hagan simulacros de terremotos en sus lugares de trabajo para que la población sepa qué hacer en caso de que se presente alguno, el primer paso es identificar zonas de peligro, rutas de evacuación y puntos de reunión.

El segundo paso es no encender equipos de gas o de luz, alejarse de los elevadores y no usarlos, mantener la calma no hacer caso a rumores y solo atender las recomendaciones de las fuentes oficiales y siempre permitir que los equipos de rescate hagan su trabajo, respetar las zonas restringidas. Archivado como: Sismo Baja California