Fuerte sismo de magnitud 6 sorprende a Alaska pero no causa afectaciones
Publicado el 11/27/2025 a las 19:27
- Sismo de 6 en Alaska
- Sin daños ni heridos
- Autoridades inspeccionan infraestructura
Segun informa la agencia EFE, El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un sismo de magnitud seis sacudió Alaska este jueves sin provocar muertes ni daños aparentes según reportes iniciales disponibles.
El movimiento telúrico ocurrió a las ocho once de la mañana, hora local de Alaska, con un epicentro ubicado aproximadamente once kilómetros al noroeste de Susitna.
El temblor también fue percibido en Anchorage, la ciudad más grande del estado, donde residentes reportaron sentir el movimiento sin registrar afectaciones importantes en infraestructura.
Las autoridades señalaron que el sismo tuvo suficiente intensidad para sentirse en varias zonas, aunque no generó repercusiones significativas en viviendas, edificios ni servicios públicos esenciales.
Reacción de autoridades estatales y federales
Un fuerte temblor de 6.0 se acaba de registrar al noroeste de Anchorage, en Alaska. Profundidad 69.4 km. #earthquake pic.twitter.com/bE6yINRubh
— Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) November 27, 2025
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis informó rápidamente después del sismo que no existía riesgo de tsunami, descartando cualquier amenaza marítima derivada del evento sísmico.
La agencia explicó que las características del movimiento no eran compatibles con condiciones necesarias para formar un tsunami, brindando tranquilidad inmediata a comunidades costeras usualmente más vulnerables.
La Policía Estatal de Alaska confirmó que no se recibieron reportes de muertes o daños, asegurando que la situación permanecía estable pese al susto inicial entre la población.
Los oficiales añadieron que continuaban monitoreando información procedente de distintas localidades para confirmar que no existieran afectaciones menores que hubieran pasado inadvertidas tras el sismo.
Sismo 6 Alaska activa evaluación preventiva
El Departamento de Transporte y Obras Públicas informó que iniciaron inspecciones correspondientes como parte del protocolo estándar para verificar integridad de infraestructura crítica después de movimientos sísmicos significativos.
Las inspecciones abarcan carreteras principales, puentes estratégicos, aeropuertos estatales y túneles esenciales, con el objetivo de descartar daños no visibles inmediatamente después del temblor registrado.
La dependencia aseguró que estos procedimientos no deberían afectar el tráfico vehicular ni las actividades normales de transporte, ya que no se han identificado riesgos operativos relevantes.
El organismo señaló que este tipo de revisiones son rutinarias para garantizar seguridad pública, especialmente en un estado con alta actividad sísmica como Alaska.
Inspecciones en carreteras y edificios clave
Los equipos de transporte indicaron que hasta el momento no se han detectado problemas importantes en rutas principales, aunque continúan evaluando zonas rurales y vías secundarias.
Las autoridades destacaron que, aunque no existan daños visibles, es fundamental revisar detalladamente estructuras que podrían presentar afectaciones menores tras un movimiento de esta magnitud.
Residentes se comunicaron con servicios de emergencia principalmente para obtener información, ya que no hubo reportes directos relacionados con daños materiales significativos en viviendas o comercios.
Los cuerpos de seguridad mantienen vigilancia activa ante posibles réplicas, fenómeno habitual después de un sismo de magnitud moderada como el registrado durante esta mañana.