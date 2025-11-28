Fuerte sismo de magnitud 6 sorprende a Alaska pero no causa afectaciones

Sismo de 6 en Alaska

Sin daños ni heridos

Autoridades inspeccionan infraestructura

Segun informa la agencia EFE, El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un sismo de magnitud seis sacudió Alaska este jueves sin provocar muertes ni daños aparentes según reportes iniciales disponibles.

El movimiento telúrico ocurrió a las ocho once de la mañana, hora local de Alaska, con un epicentro ubicado aproximadamente once kilómetros al noroeste de Susitna.

El temblor también fue percibido en Anchorage, la ciudad más grande del estado, donde residentes reportaron sentir el movimiento sin registrar afectaciones importantes en infraestructura.

Las autoridades señalaron que el sismo tuvo suficiente intensidad para sentirse en varias zonas, aunque no generó repercusiones significativas en viviendas, edificios ni servicios públicos esenciales.

Reacción de autoridades estatales y federales

Un fuerte temblor de 6.0 se acaba de registrar al noroeste de Anchorage, en Alaska. Profundidad 69.4 km.



El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis informó rápidamente después del sismo que no existía riesgo de tsunami, descartando cualquier amenaza marítima derivada del evento sísmico.

La agencia explicó que las características del movimiento no eran compatibles con condiciones necesarias para formar un tsunami, brindando tranquilidad inmediata a comunidades costeras usualmente más vulnerables.

La Policía Estatal de Alaska confirmó que no se recibieron reportes de muertes o daños, asegurando que la situación permanecía estable pese al susto inicial entre la población.

Los oficiales añadieron que continuaban monitoreando información procedente de distintas localidades para confirmar que no existieran afectaciones menores que hubieran pasado inadvertidas tras el sismo.