Dicen que ocurrió con alerta de tsunami

Apenas el 10 de enero otro fuerte terremoto golpeó el país

Dan los detalles del movimiento telúrico

Un sismo submarino remeció el oeste de Indonesia el lunes por la mañana (hora local), sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas ni daños graves. El epicentro del terremoto de magnitud 6.0 se ubicó a 48 kilómetros (30 millas) al sureste de Singkil, un distrito costero en la provincia de Aceh.

La profundidad del sismo se ubicó en 48 kilómetros (30 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia no emitió alerta de tsunami, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

El país es propenso a los terremotos

Indonesia, un enorme archipiélago de más de 270 millones de habitantes, es propenso a los terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego, el cual circunda el Océano Pacífico y está formado por fallas tectónicas y volcanes, según AP.

Un sismo de magnitud 5.6 grados el pasado 21 de noviembre dejó al menos 331 muertos y casi 600 heridos en la ciudad de Cianjur, en la provincia de Java Occidental. Fue el terremoto más letal en Indonesia desde 2018, cuando un sismo y tsunami cobraron unas 4.340 vidas en la isla de Célebes.