¿Hay alerta de Tsunami tras el temblor?

Además, de acuerdo con la ONEMI, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA, por sus siglas) informó que el sismo de 5.4 grados registrado este miércoles no reunía las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

Al momento de la redacción de esta nota no se han confirmado heridos o víctimas mortales producto de este temblor que se reporta horas después del ocurrido en México. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional no existen lugares en Chile donde no haya sismicidad debido a la configuración tectónica del país.