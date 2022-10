5.2 grados en la escala de Richter sacudieron a Ecuador

En plena madrugada ocurrió el sismo

Las personas salieron a las calles

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este sábado en la provincia de Guayas, en la zona costera de Ecuador, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 02.39 hora local (07.39 GMT) a 2,17 grados de latitud sur y a 79,99 grados de longitud oeste.

El epicentro se localizó a unos 10 kilómetros al oeste del centro de Guayaquil, a una profundidad de 40 kilómetros. Así lo indicó el Instituto al apuntar que el evento está relacionado con una fractura en la placa oceánica en subducción bajo el continente.

Cinco provincias afectadas

De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el evento se sintió ampliamente en la zona del epicentro y otras localidades de la provincia de Guayas. Así como en las provincias de Chimborazo, Cañar, Bolívar y Azuay, de forma leve a moderada y no hubo reportes de afectaciones.

Los movimientos telúricos no se pueden predecir. En caso de sismo, la recomendación principal es conservar la calma, recuerda la Policía Nacional. "Retírese de ventanas y objetos que puedan caer, no use elevadores, ubíquese en zonas de seguridad, localice la ruta de evacuación".