¿Con qué enfermedad estuvo luchando Bárbara Bermudo?

La periodista puertorriqueña tuvo una exitosa explantación.

¿Qué es el Síndrome de Asia?

Enfermedad de Bárbara Bermudo. La periodista puertorriqueña de 47 años de edad, Bárbara Bermudo, compartió el pasado mes de febrero el malestar que la aquejaba tras su implantación de prótesis mamarias, cosa que trajo severas consecuencias a su salud y rota en llanto aseguró que ninguna mujer debería de pasar por ese proceso tan doloroso.

Bárbara Bermudo, quién fuera rostro del programa de noticias ‘Primer Impacto’, se grabó con lágrimas en los ojos confesando que deseaba que le fueran removidos de una vez por todas los implantes mamarios. Además confesó que había tocado fondo en cuestión de su salud.

Bárbara Bermudo se dejó ver rota en llanto tras pasar por terrible proceso de enfermedad

Ahora, han revelado cuál fue la rara enfermedad que se apoderó de la salud de la exconductora de Univisión, misma que causó su deseo de remover los implantes para evitar el seguir pasando por ese proceso tan doloroso que atravesaba como mujer y en este artículo te daremos todos los detalles.

“Espero que una vez me remuevan los implantes mamarios pueda decir que me siento un poco mejor. Creo que he tocado fondo con el tema de mi salud”, dijo en el video que compartió en su cuenta de Instagram. Después de ese momento de sinceridad y vulnerabilidad, la periodista puertorriqueña continúo dando detalles sobre lo ocurrido. Archivado como: Enfermedad de Bárbara Bermudo.