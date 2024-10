Silvio perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo

Un hombre de 45 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un SUV en North Avenue, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando el hombre cruzaba la calle desde Center Street Extension hacia el este.

De acuerdo con el sargento de la policía de Bridgeport, Darryl Wilson, el conductor, un hombre de 38 años al volante de un Audi Q7 negro del año 2012, no resultó herido y está colaborando con la investigación policial.

La policía recibió alertas sobre el accidente alrededor de las 11:10 p.m., tras recibir varias llamadas sobre un peatón que había sido golpeado en la intersección de North Avenue y Center Street Extension.

SUV V PEDESTRIAN: A 45 year old man was critically injured Sunday night after being struck by a SUV. The accident happened in #Bridgeport just after 11p, when the injured party was trying to cross North Avenue (Route 1) at the Center Street Extension and was struck by the driver… pic.twitter.com/FxL6HZXWzk

— newsbell (@newsbell) October 7, 2024