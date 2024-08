Las escalofriantes revelaciones de Silvia Urquidi sobre la muerte de Juan Gabriel

Silvia Urquidi revela inquietantes detalles.

Juan Gabriel dijo: «¡Me quieren matar!»

Anomalías en muerte del cantante.

Este 28 de agosto se cumplen ocho años de la muerte de Juan Gabriel.

Silvia Urquidi, exmánager y amiga cercana del cantante, reveló al medio informativo TVNotas, detalles inquietantes sobre su fallecimiento.

“¡Me quieren matar!” fueron las palabras que Juan Gabriel le confesó días antes de morir, según Urquidi.

La exmánager explicó que el cantante estaba siendo explotado y que su muerte sigue rodeada de misterios.

Silvia Urquidi revela circunstancias sospechosas alrededor de la muerte de Juan Gabriel

Trae a colación que : “3 días antes de fallecer, Juan Gabriel sufrió un desmayo caminando en la playa. Su chofer lo encontró tirado.

Aunque a él no le gustaran los médicos porque era naturista, Iván lo debió llevar a un hospital y no lo hizo”, dijo Urquidi, criticando que Iván Aguilera, hijo del Divo, no tomara medidas adecuadas.

Urquidi afirmó: “Cuando Juan Gabriel falleció, el doctor llegó de inmediato y dijo que la mucama de Santa Mónica le había comentado que, en el baño en donde murió, las paredes estaban salpicadas de sangre”.

Aseguró que el doctor Gómez, amigo cercano del cantante, presenció situaciones extrañas relacionadas con la muerte del Divo.