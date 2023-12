Reportan que la primera actriz Silvia Pinal se encuentra en terapia intensiva; Origel aclara su estado

Detalles preocupantes de la salud de Silvia Pinal

«La noticia que me dieron el 24 fue que a doña Silvia le había dado un infarto, no le dio un infarto pero empezó a no responder», dijo Gustavo Adolfo

«Doña Silvia Pinal se empezó a poner morada, no respiraba. Se la llevaron a un hospital del sur de la Ciudad de México», agregó el periodista.

«Y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya. La tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva», señaló.

«Lleva seis días doña Silvia en terapia intensiva y dicen que puede salir del 29 al 30 (de diciembre)», declaró Infante durante una transmisión en vivo.