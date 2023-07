Cabe recordar que en los últimos meses, Doña Silvia ha sufrido afectaciones de las que no se ha podido recuperar del todo y ahora es una situación que tiene preocupados a sus familiares. De acuerdo con el comunicado emitido, aparentemente tiene la presión muy baja y no se logra recuperar.

También se dió a conocer que la actriz comenzó a sentirse mal y necesitó de mucho tiempo para poder recuperarse, pero no del todo. Algunos de los internautas pidieron a la familia dejarla descansar y no exponerla a situaciones de estrés o exhibir su estado de salud.

Usuarios se unen en cadena de oración

“Tú sabes el amor y cariño que le tengo, pero nunca la había visto tan mal. No hilaba, no quería contestar, estaba encorvada, me da mucha tristeza (…) Ya no la deberían de sacar a esos lugares, pero cada quien”, dijo el periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel durante el programa “Con Permiso”.

Inmediatamente tras darse a conocer la noticia, cientos de usuarios se unieron en una cadena de oración, para la pronta recuperación de Doña Silvia Pinal, quien actualmente vive momentos complicados en cuestión de salud a sus 91 años de edad.