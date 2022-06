Por desgracia, Silvia Pinal sigue dando de qué hablar

Causa alarma entre los usuarios el aspecto de la primera actriz a sus 90 años de edad

Fue su propia hija, la cantante Alejandra Guzmán, quien la ‘ventaneó’ en sus redes sociales

“Larga vida a nuestra diva”. En los últimos meses, el nombre de la primera actriz Silvia Pinal ha estado en boca de todos, desafortunadamente, por sus problemas de salud, así como por su cuestionada participación en la obra de teatro “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”. Ahora, su aspecto causa alarma entre los usuarios.

Fue su propia hija, la cantante Alejandra Guzmán, quien la ‘ventaneó’ en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores, pues la también llamada ‘Reina de corazones’ compartió una fotografía que puso a pensar a muchos sí todo está bien con la diva del cine de la época de oro del cine mexicano.

“Yo me veo como soy”, dice Silvia Pinal

En una entrevista que dio hace apenas unos días para el programa Hoy de Televisa, respecto al escándalo que vivió por su participación en la obra de teatro “Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!”, la primera actriz Silvia Pinal dijo que estaba muy nerviosa por su regreso a los escenarios, sin embargo, agradeció todo el cariño que el público le dio.

“Tenía muchos nervios, estaba yo muy nerviosa porque volteaba y veía aquel mundo y sentí que la responsabilidad estaba ahí, en mis manos. Cuando terminó todo, di las gracias. Yo me veo como soy, una actriz que trabaja como actriz, que lo más hermoso y bello que tengo es mi trabajo, el cariño del público, el cariño de ustedes que no me dejan, que me abrazan. Me siento muy agradecida con Dios”.