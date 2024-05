Silvia Navarro reacciona a los rumores de mantener un romance con otra mujer

«Soy muy encimosa. A mí me gusta apapachar (abrazar fuerte) a la banda (es decir, los amigos)», señaló aclarando cada uno de los rumores.

«Con quien sea que me tome fotos, voy a causar revuelo, así que ¡cuidado!», señaló la famosa actriz mexicana frente a las cámaras.

Enfatizando la importancia de la amistad

«Y me van a seguir viendo; entonces, no necesariamente, mis fotos con la gente con la que me vean abrazada (significa que haya romance)», enfatizó Navarro,

Dentro de sus declaraciones ante la prensa, la actriz estuvo destacando la importancia de la amistad dentro de su vida.

Con esta declaración pública, Silvia Navarro quiso cerrar de una vez por todas este tema y dejó claro que lo más importante en este momento es su hijo León.

Su mensaje enfatiza la valía de la amistad y la necesidad de no juzgar basándose en imágenes o especulaciones sin fundamento. AQUÍ EL VIDEO.