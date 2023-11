Silent Hill 2 Remake: ¡Ya puede reservarse!

Las tendencias de los Remake

Es curioso pensarlo, pero en la actualidad muchos estudios de videojuegos ven en los Remakes una apuesta segura.

Hemos tenido reimaginaciones, remasterizaciones y remakes muy interesantes en esta generación.

Pueden pulir la fórmula como notamos al haber jugado a los remakes Resident Evil, Dead Space y The Last Of Us.

Esta puede ser una gran oportunidad para redimir el legado de Silent Hill.