Signos de fuego: Leo

Una característica de los Leo es que, como el león, animal que representa a este signo, prefieren ser el centro de atención y el líder de la manada; líderes por naturaleza, tienen un corazón noble que se preocupa por el bienestar de todas las personas, en especial de sus amigos y familiares.

Una característica que distingue a los signos de fuego es su capacidad para detectar problemas y resolverlos, pero en ocasiones la arrogancia se apodera de ellos, o al menos pueden ser percibidos como inflexibles debido a que su lado más perfeccionista se resiste a escuchar otras opiniones. Esto no significa que sean malas personas; en realidad, estos signos muestran una nobleza en todos los ámbitos de su vida ¡pero no creas que puedes lastimar tan fácilmente a un Leo! pues no tendrán reparo en ponerte un alto.