Comúnmente, el signo Géminis se ha asociado a una personalidad volátil, en ocasiones un tanto hipócrita, pero en realidad esto no es así; las personas nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio son seres sumamente empáticos que tienen facilidad para escuchar y dar apoyo incondicional, aunque son renuentes a comprometerse o dar todo de sí mismos a una sola persona.

¿Conoces a un Libra? Seguramente has notado que su vida se rige por la búsqueda de la justicia, el balance, la armonía y la paz en todos los ámbitos de su vida. Para ellos, la honestidad y la franqueza son dos características de las que nunca pueden prescindir, pues estas les ayudan a conseguir sus objetivos.

Acuario

Este signo de aire suele ser un espíritu libre guiado por un sentido artístico, emociones a flor de piel y una intensa necesidad por ayudar a su prójimo. Optimistas y soñadores, los Acuario pueden llegar a ser algo impulsivos al momento de tomar decisiones, pero sus intenciones siempre se basarán en hacer el bien.

La intelectualidad es un rasgo que guía a los nacidos bajo este signo; sus acciones están regidas por la honestidad, y es por eso que eligen cuidadosamente a sus amistades. A este signo casi nunca le verás compartiendo la mesa con personas que no son de su interés, pues sabe decir que no cuando la conexión no se siente genuina.