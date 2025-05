Tragedia en Idaho: siete muertos tras colisión cerca del Parque Nacional de Yellowstone

Este tipo de rutas suelen estar especialmente concurridas en primavera y verano, cuando las visitas al parque nacional aumentan considerablemente.

Aunque las autoridades no han confirmado la nacionalidad de las víctimas, se presume que los pasajeros de la camioneta Mercedes eran visitantes foráneos.

El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Estados Unidos, y cada año atrae a millones de viajeros.

La noticia del accidente se ha difundido rápidamente, generando consternación tanto a nivel local como en las comunidades vinculadas al turismo regional.

BREAKING: 7 people are dead after a tour van and pickup truck collided Thursday night near Henry’s Lake State Park, just 16 miles from Yellowstone, per Idaho State Police. pic.twitter.com/Y2MmuonEcY

— Noteworthy News (@newsnoteworthy) May 2, 2025