¿Siempre estás cansado? Esta podría ser la razón que nunca imaginaste

Sentirte cansado todo el tiempo no siempre es señal de dormir poco o tener demasiado estrés.

¿Duermes tus ocho horas y aun así te sientes sin energía? Tal vez estás durmiendo, pero no descansando.

Respirar mal altera tu estado emocional

Cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, entra en estado de alerta.

Esto activa el sistema nervioso simpático (el de “lucha o huida”), elevando el cortisol y provocando una sensación de ansiedad y tensión… que termina drenándote.

La mala respiración puede generar un círculo vicioso: te sientes ansioso, respiras peor, te cansas más.

5. La solución es simple: reaprende a respirar

Incorporar ejercicios de respiración nasal lenta y profunda puede ayudarte a dormir mejor, reducir el estrés y recuperar energía.

Intenta cerrar la boca durante el día, inhalar por la nariz y exhalar lentamente.

Dormir con una cinta suave sobre los labios (mouth taping) —siempre bajo supervisión médica— también puede ser una estrategia.

Si te sientes constantemente agotado a pesar de dormir bien, o si presentas síntomas como ronquidos fuertes, boca seca al despertar o somnolencia diurna, es fundamental consultar con un médico.

Podría tratarse de un problema respiratorio o del sueño que necesita tratamiento profesional. No subestimes las señales de tu cuerpo.

¿Te habías detenido a pensar si respiras por la nariz o por la boca?

FUENTE: Nestor, J. (2020). Breath: The New Science of a Lost Art. Riverhead Books. / Fundación del Sueño de Estados Unidos.