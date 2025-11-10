¿Sabes qué es la PrEP? El método más eficaz para prevenir el Sida, según los CDC

Sida: PrEP previene eficazmente el VIH

Existen píldoras e inyecciones disponibles

Se requiere seguimiento médico constante

En la lucha contra el VIH, la PrEP se ha convertido en una de las herramientas más efectivas para prevenir nuevas infecciones.

Cada vez más personas descubren que protegerse está al alcance de todos gracias a esta estrategia médica aprobada por la FDA y respaldada por los CDC.

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida, una fecha clave para reflexionar sobre la prevención y la importancia del acceso a tratamientos como la PrEP.

A continuación, te explicamos qué es, cómo funciona y cómo acceder a ella paso a paso.

La PrEP, una herramienta clave para prevenir el Sida

1. ¿Qué es la PrEP y cómo funciona?

La PrEP, o profilaxis preexposición, es una herramienta médica aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para prevenir el VIH antes de la exposición al virus.

Su objetivo es impedir que el VIH se establezca en el organismo si la persona entra en contacto con él, ya sea a través de relaciones sexuales o del uso de drogas inyectables.

Existen cuatro opciones aprobadas:

Truvada (o su genérico) : píldora diaria.

: píldora diaria. Descovy (o su genérico) : píldora diaria.

: píldora diaria. Apretude: inyección bimensual.

inyección bimensual. Yeztugo: inyección semestral.

La elección del medicamento depende de cada caso. Lo esencial es seguir la receta con disciplina para mantener la cantidad adecuada de medicamento en el cuerpo.