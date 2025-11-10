¿Sabes qué es la PrEP? El método más eficaz para prevenir el Sida, según los CDC
Publicado el 10/11/2025 a las 12:00
- Sida: PrEP previene eficazmente el VIH
- Existen píldoras e inyecciones disponibles
- Se requiere seguimiento médico constante
En la lucha contra el VIH, la PrEP se ha convertido en una de las herramientas más efectivas para prevenir nuevas infecciones.
Cada vez más personas descubren que protegerse está al alcance de todos gracias a esta estrategia médica aprobada por la FDA y respaldada por los CDC.
Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida, una fecha clave para reflexionar sobre la prevención y la importancia del acceso a tratamientos como la PrEP.
A continuación, te explicamos qué es, cómo funciona y cómo acceder a ella paso a paso.
La PrEP, una herramienta clave para prevenir el Sida
1. ¿Qué es la PrEP y cómo funciona?
La PrEP, o profilaxis preexposición, es una herramienta médica aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para prevenir el VIH antes de la exposición al virus.
Su objetivo es impedir que el VIH se establezca en el organismo si la persona entra en contacto con él, ya sea a través de relaciones sexuales o del uso de drogas inyectables.
Existen cuatro opciones aprobadas:
- Truvada (o su genérico): píldora diaria.
- Descovy (o su genérico): píldora diaria.
- Apretude: inyección bimensual.
- Yeztugo: inyección semestral.
La elección del medicamento depende de cada caso. Lo esencial es seguir la receta con disciplina para mantener la cantidad adecuada de medicamento en el cuerpo.
2. ¿Quiénes deberían considerar usar la PrEP?
La PrEP está pensada para personas VIH negativas con alto riesgo de exposición. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan considerarla si:
- Tienes una pareja con VIH y su carga viral es desconocida o detectable.
- No usas condones con regularidad.
- Has tenido una infección de transmisión sexual en los últimos seis meses.
- También se recomienda a quienes se inyectan drogas y comparten agujas, así como a personas que han utilizado la profilaxis posexposición (PEP) varias veces.
Además, la PrEP puede ser segura para personas embarazadas o en lactancia, ayudando a proteger tanto a la madre como al bebé frente al VIH.
3. ¿Qué tan efectiva es la PrEP?
Según los CDC, la PrEP reduce en un 99% el riesgo de adquirir VIH por relaciones sexuales y en un 74% el riesgo por uso de drogas inyectables, siempre que se use de forma constante.
Las píldoras diarias alcanzan su máxima protección después de siete días de uso continuo para el sexo anal receptivo, y tras 21 días para el sexo vaginal o el uso de drogas inyectables.
Las inyecciones, por su parte, ofrecen protección prolongada, pero aún se estudia cuánto tarda en alcanzar su nivel máximo de eficacia.
4. ¿Cómo acceder a la PrEP?
La PrEP solo puede ser recetada por un profesional de salud. Antes de comenzar, es necesario realizarse una prueba del Sida para confirmar que el resultado sea negativo.
Seguro médico: la mayoría de los planes y Medicaid cubren la PrEP de forma gratuita, según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Sin seguro: existen programas de asistencia que ofrecen la PrEP sin costo o a bajo precio, como ViiVConnect o programas estatales específicos.
Tu médico puede ayudarte a identificar cuál es la opción más conveniente para ti.
5. Cómo empezar y mantener el tratamiento
El tratamiento requiere compromiso y constancia:
Las píldoras se toman todos los días.
Las inyecciones se aplican cada dos o seis meses, dependiendo del medicamento.
Durante el tratamiento, deberás realizarte pruebas del Sida cada tres meses y acudir a revisiones médicas.
Si decides dejar la PrEP, es importante hablar con tu proveedor de salud para hacerlo de forma segura y evaluar otras estrategias de prevención.
6. ¿Tiene efectos secundarios?
Algunas personas experimentan síntomas leves como náuseas, mareos o dolor de cabeza, los cuales suelen desaparecer con el tiempo.
En casos raros, puede haber afectaciones renales o hepáticas, por lo que es vital mantener un seguimiento médico.
7. Combinar métodos: la mejor estrategia
Aunque la PrEP es altamente efectiva, no protege contra otras infecciones de transmisión sexual ni previene el embarazo.
Por eso, los especialistas recomiendan usar condón junto con la PrEP y evitar compartir agujas u otros implementos si se consumen drogas.
Hablar de PrEP es hablar de prevención, autocuidado y acceso a la salud. Hoy más que nunca, informarse es una forma poderosa de protegerse.
Con orientación médica y constancia, la PrEP puede marcar una diferencia significativa en la lucha contra el VIH y en la calidad de vida de quienes buscan mantenerse sanos y seguros.
Advertencia: Este artículo tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No sustituye la orientación, el diagnóstico ni el tratamiento médico profesional.
¿Sabías que la PrEP puede reducir en casi un 99% el riesgo de contraer VIH? ¿Qué opinas sobre su disponibilidad y acceso en tu comunidad?
FUENTE: HIVinfo (NIH). “Prevención del VIH: ¿Qué significa PrEP?” / Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “Prevenir el VIH con la PrEP.”