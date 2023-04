Fue lo que anunció el hermano de la fallecida Jenni Rivera en su cuenta de Instagram. Al parecer, Lupillo se econtraba muy entusiasmado por ese nuevo proyecto que tenía en su carrera, pero lamentablemente no podrá ser como fue todo lo planeado. ARCHIVADO DE: Show Lupillo Rivera cancelado

Show Lupillo Rivera cancelado: ¿No vendió ningún boleto?

Algunos de los comentarios de los internautas decían que El Toro del Corrido no pudo vender ni un solo boleto para esre evento y es esa la razón que llevó a cancelarlo, sin embargo, Lupillo no dio muchas explicaciones respecto a por qué ya no pudo ser así. ARCHIVADO DE: Show Lupillo Rivera cancelado

Ya no llenas ni un bar pa!”, “No se vendió ningún boleto”, pero como ya se comentó, no se ha dado una explicación clara de que fue lo que pasó con el evento que Rivera ya tenía programado. Incluso no se registró comentarios de personas exigiendo que se les explicara.