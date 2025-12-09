Shohei Ohtani logra su cuarto premio AP

Shohei Ohtani obtuvo por cuarta vez el premio AP al Atleta Masculino del Año tras una temporada dominante con los Dodgers.

Shohei Ohtani cerró el 2025 sumándose a una lista reservada para las máximas leyendas del deporte mundial al obtener por cuarta ocasión el reconocimiento otorgado por The Associated Press al mejor atleta masculino del año.

Su temporada con Los Angeles Dodgers, marcada por dominio absoluto como bateador y lanzador, volvió a romper parámetros de rendimiento individual y alcance global.

Un premio que lo coloca con Armstrong, LeBron y Tiger

El japonés recibió 29 de 47 votos entre periodistas deportivos de AP, igualando a Lance Armstrong, LeBron James y Tiger Woods como los hombres más premiados desde la creación del galardón en 1931.

Ohtani también superó en la votación al pertiguista Armand Duplantis y al tenista Carlos Alcaraz, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

Además:

Es su cuarto premio AP (2021, 2023, 2024 y 2025).

Ya había dejado atrás a Michael Jordan.

Solo Babe Didrikson Zaharias (seis premios) supera su marca global.

Una temporada que resalta incluso en su propio estándar

La campaña 2025 de Ohtani fue una mezcla de poder, consistencia y regreso al montículo tras cirugía:

OPS: 1.014

Jonrones: 55

Efectividad: 2.87

Ponches: 62 en 47 entradas

Su impacto más memorable llegó en la postemporada:

En el Juego 4 de la Serie de Campeonato, lanzó seis entradas en blanco, ponchó a 10 y conectó tres jonrones, actuación que calificó como la mejor de su carrera.

En el Juego 7 de la Serie Mundial, aunque batalló en el montículo, contribuyó con un hit y formó parte del segundo título consecutivo de los Dodgers.

La final fue la más vista a nivel global desde 1991, con 51 millones de espectadores, incluyendo 13.1 millones en Japón.

Mentalidad, récords y la misión de 2026

Ohtani destacó que su enfoque sigue siendo elevar sus metas:

“Si estás satisfecho con tu situación actual, no puedes alcanzar tus objetivos”, dijo en entrevista con AP.

A sus 31 años, y pese a tres cirugías importantes, planea continuar como jugador de doble vía durante toda su carrera. Entre sus objetivos para 2026:

Mantenerse sano.

Participar en todos los partidos del año.

Buscar el tricampeonato de Serie Mundial con los Dodgers.

También volvió a mencionar su esfuerzo por comunicarse más en inglés, aunque mantiene su privacidad personal resguardada, especialmente tras convertirse en padre este año.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026